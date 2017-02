Videodiario dalla Berlinale: weekend con i protagonisti di X-Files e Downton Abbey

Tucci è arrivato a Berlino per presentare Fuori Concorso il suo nuovo film da regista, Final Portrait , biopic che esplora la vita dello scultore svizzero) e la sua amicizia con lo scrittore James Lord (lo interpreta).Uno degli eventi speciali del festival, incluso nella sezione Berlinale Classics, è stata l'anteprima mondiale della versione restaurata di Io e Annie che dovrebbe tornare nei cinema quest'anno, in occasione dei suoi primi quarant'anni. Film.it ne parla con le persone che hanno supervisionato il restauro cercando di offrire agli spettatori un'esperienza praticamente uguale a quella provata dal pubblico che lo ha visto in sala nel 1977.Fuori concorso viene proiettato anche, il nuovo film di Gurinder Chadha (ha diretto) interpretato dalla Anderson e Bonneville: un dramma che cerca di far luce sui tragici eventi della separazione dell'India (e del Pakistan) negli anni Quaranta.