Videodiario dalla Berlinale, giorno 9: Hugh Jackman dice addio a Wolverine

"Quando ho visto il film, guardavo il personaggio e piangevo, e lo facevo nei momenti inaspettati - rivela Jackman - per esempio nella scena in cui prendo in braccio Patrick Stewart sulle scale. Mi guardavo e pensavo: 'amo questo personaggio'. Non posso dire che mi mancherà. La verità è che non lo abbandonerò mai. Vivrà sempre nel mio cuore. I fan me lo ricorderanno per tutti i giorni della mia vita. Wolverine è parte di me. E gli sono molto molto grato".L'attore aggiunge: "Il personaggio è rimasto dentro di me per 17 anni. Ma solo con questo film sento di essere arrivato al cuore di Wolverine. E non do la colpa a nessuno, anzi a volte è stata colpa mia (...) Quando avrò 80 anni e i miei nipoti mi chiederanno quale tra questi film devono guardare, allora gli risponderò: 'Guardate Logan, perché è il film che definisce il personaggio'".