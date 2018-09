(Video) Michelangelo - Infinito, l'evento al cinema per soli sette giorni

Sarà nei cinema per soli sette, giorni Michelangelo - Infinito , film che prova a entrare dentro l'anima di Michelangelo Buonarroti, e cogliere l'uomo, l'artista e il genio indiscusso dell'arte universale. Sullo schermo vediamo la sua ossessione per la perfezione, al lavoro su sculture, pitture e disegni. Questo film,, arriverà in sala per soli sette giorni. E dopo il debutto italiano sarà distribuito nei cinema del mondo con True Colours.