(Video) Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme dopo13 anni, ecco Amici come prima

E' senza dubbio la reunion italiana più importante della stagione cinematografica in corso Christian De Sica Massimo Boldi tornano di nuovo insieme dopo tredici anni: il loro ultimo film è stato infatti Natale a Miami nel 2005. Adesso li ritroveremo fianco a fianco a Natale in occasione di Amici come prima , uno dei titoli di punta del listino Medusa che include anche altri cavalli di battaglia della commedia italiana: dal nuovo film di Ficarra e Picone a(quinto film di Checco Zalone), passando per Leonardo Pieraccioni e il suoNe parliamo con, amministratore delegato e vicepresidente di Medusa che commenta il ritorno di Boldi e De Sica nel video che vi presentiamo a seguire: