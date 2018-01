Video: l'icona Grace Jones si mette a nudo nei cinema per soli due giorni

NOTIZIE

Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



"Tutti gli uomini dovrebbero farsi penetrare una volta nella vita" - Questa è solo una delle tante frasi taglienti e potenti, pronunciate da Grace Jones . Attrice, cantante, top model. Performer. Icona. Ma soprattutto. La Jones, che al cinema ricordiamo nell'horrore nemesi di James Bond in 007 - Bersaglio mobile , si racconta e, a 69 anni, si mette totalmente a nudo nel film Grace Jones: Bloodlight and Bami presentato in anteprima al

"Ecco una donna che ha sempre inseguito i suoi desideri - afferma la regista Sophie Fiennes - Non si è voluta accontentare di essere l'oggetto del desiderio... Questo forse ci rende intimiditi da lei: il suo comunicare senza pudore la sua sessualità, il suo corpo erotico. Il suo desiderio. C'è tanto di Grace Jones che vi metterà alla prova. Ma non abbiate paura!".



Vi presentiamo un assaggio dal film attraverso le parole della regista:







Questa la trama ufficiale:

Grace Jones: Bloodlight and Bami è un viaggio elettrizzante attraverso la carriera pubblica e la vita privata dell'icona della musica e della cultura pop Grace Jones. L'audace estetica di Jones emerge nell'intera pellicola grazie al sapiente lavoro della regista Sophie Fiennes, capace di creare un'esperienza cinematografica di grande potenza, accostando a contrasto sequenze musicali, riprese più intime e materiale personale per ritrarre la persona che si nasconde dietro la maschera indossata dall'artista sul palco.



Grace Jones: Bloodlight and Bami arriva nei cinema per soli due giorni, il 30 e il 31 gennaio, distribuito da Officine Ubu.