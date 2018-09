Video - I ballerini della New York Academy tornano al cinema con Freedance

Cinema di musica e ballo. Questo è lo spettacolo offerto da New York Academy - Freedance , secondo capitolo di una potenziale "saga di ballo antologica" nata nel 2016 con il primo New York Academy. . Sullo schermo seguiamo un gruppo di ballerini alle prese con determinazione, competitività, gelosie e sentimenti d'amore, il tutto mentre li vediamo impegnati a dare vita a coreografie in stile Grande Gatsby, Bollywood e a un numero di tip tap.Zander Raines, un affascinante e passionale giovane coreografo (Thomas Doherty) offre una grande occasione a due promettenti artisti, la stupefacente ballerina contemporanea Barlow (Juliet Doherty) e l'innovativo pianista Charlie (Harry Jarvis). Li sceglie per il suo nuovo e atteso spettacolo a Broadway, Free Dance. È però una scelta che inclina il delicato equilibrio creativo dello show; Charlie perde la testa quando si rende conto che la ballerina Barlow è la musa ispiratrice di Zander. Charlie troverà l'ispirazione di cui ha bisogno da un inaspettato mentore? E la protagonista dello show, la pop star Kayla Jordan, riuscirà a farsi notare da Zander? Gli animi si scaldano, creando una sorta di montagne russe di rivalità, passione, romanticismo e determinazione. La domanda è: quanto sono disposti questi talentuosi artisti a rischiare per amore?