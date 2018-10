(Video) Guarda in alto, il film che svela i segreti nascosti sui tetti di Roma

Un’avventura che si svolge per intero sui tetti di Roma, questo è Guarda in alto film diretto daarrivato nei cinema il 18 ottobre ottobre. Protagonista, lo Spadino di Suburra - La serie. Ferrara parla del suo personaggio,, nella videointervista che vi mostriamo a seguire:"I tetti di Roma non sono così antichi, non sono degli antichi romani. L'idea è che sui tetti di Roma si svolgano storie contemporanee che questo film possa raccontare - afferma il regista Fulvio Risuleo - Una Roma del futuro non all'interno di un film di fantascienza: una città bizzarra e strana (...) Abbiamo creato un realismo nello strano. Questo film è una fiaba: abbiamo l'allontanamento da casa iniziale e poi il viaggio del protagonista (...) Ci sono altri registi che in questo momento provano a mettere in scena le fiabe. E' forse un ritorno a un cinema italiano che guarda a ciò con cui ci siamo nutriti da bambini. Un cinema più intimo, più interiore".Sui tetti di Roma esiste una comunità con le sue regole e le sue abitudini. “Guarda in alto” è il viaggio di Teco, un giovane fornaio, alla scoperta di questo mondo parallelo.