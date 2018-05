(Video) Fabrizio Gifuni presenta Prima che la notte, il film sul giornalista antimafia Pippo Fava arriva su Rai1

Basarsi sulla verità per "realizzare giustizia e difendere la libertà" questa era la missione del giornalista antimafia, interpretato dain Prima che la notte . Una storia vera quella raccontata nel film di Daniele Vicari trasmesso in prima serata su Rai 1 in occasione della Giornata della Legalità. Regista e protagonista presentano questa storia. La storia di un eroe.Cinque gennaio 1984. Sono da poco passate le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista scrittore, esce dalla redazione de “I Siciliani”, il giornale che dirige, e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote Francesca. Arrivato a Catania non fa in tempo ad aprire lo sportello della macchina che viene freddato con cinque colpi di pistola alla nuca. Cinque spari di origine mafiosa che uccidono l’uomo ma che non saranno capaci di fermare i suoi ideali e il suo esempio.