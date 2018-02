Video: Ed Sheeran scrive canzoni d'amore e prepara il suo primo film da protagonista

"Credo veramente che le persone rispondano alla verità. Quindi se dici qualcosa e ci credi davvero, allora le persone si avvicineranno - afferma Cummings - Queste canzoni parlano di cose vere, di persone vere.





ED SHEERAN E IL SUO PRIMO FILM DA ATTORE

Abbiamo chiesto al musicista: "Ti abbiamo visto in Bridget Jones, in Game of Thrones, ti piacerebbe fare l'attore?" "Farò un film nella mia vita. Uno almeno - ha risposto - Se sarà un buon film, allora magari continuerò. Se farà schifo invece... basta così. Lo gireremo il prossimo anno. La colonna sonora è basata su un mio album. Ci sarà un ottimo regista. Speriamo di portarlo a Berlino per la première". Interpreterai te stesso nel film? No, non sarò me stesso. Sarebbe molto noioso altrimenti! Nel film mostriamo proprio questo. Quindi le persone possono pensare: 'Oh, questo ragazzo mi capisce. Capisce i miei sentimenti'. Ed Sheeran ha scritto tante canzoni e ha studiato tanto, quindi riesce a trasformare in parole i nostri sentimenti, creando frasi mai usate prima. Questa cosa forma un legame. Se senti che si avvicina a quello che hai provato nella tua vita, allora ti leghi alla sua musica".

Lo abbiamo visto in brevissime apparizioni nella seriee nel film Bridget Jones's Baby e adessoè in prima linea sul grande schermo. Nei panni di sé stesso in, documentario in cui lo vediamo creare il suo album -- dal primo passo: scrivere le canzoni che lo compongono.Lo abbiamo chiesto al regista del film,, cugino del musicista. L'intervista al regista - e la nostra domanda a Sheeran alla conferenza di Berlino - nel video che segue: