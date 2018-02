Video - Cuban Food Stories, alla scoperta delle ricette perdute di Cuba

(...) Quando arriviamo all'Avana vediamo che anche i giovani chef di Cuba stanno cercando di salvare i sapori del passato e modernizzarli rinnovando il panorama culinario dell'isola. Parliamo di sapori che stanno scomparendo. Tante persone li hanno dimenticati. Ma è interessante vedere in azione quelli che invece vogliono tenere vivi quei sapori".

Uno dei piaceri nel partecipare ai festival cinematografici internazionali è scovare piccoli grandi film nascosti nelle sezioni collaterali. Succede alla Berlinale doveviene presentato nella sezione, così interessante che si meriterebbe un festival tutto suo. Cocco e rum (rigorosamente consumati prima di mezzogiorno) sono solo un'entrée dei pasti presentati dal registache ha attraversato Cuba in lungo e in largo, nei posti più remoti, allo scopo di riuscire nella sua missione impossibile: scovare le antiche ricette perdute dopo la caduta dell'Unione Sovietica."Attorno all'isola, ho conosciuto persone che conservano la loro tradizione culinaria - afferma il regista - E ne sono orgogliose. Con alcune di loro non importavano le differenze nel credo politico, non importava nemmeno che provenissimo da classi sociali diverse. Parlavamo la lingua del cibo, una passione comune.