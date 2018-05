(Video) Abracadabra, ipnosi e possessione nella commedia bizzarra arrivata dalla Spagna

E' arrivato nei cinema, commedia diretta dache si fonde con elementi noir e horror gotico per dar vita a un humour bizzarro. Sullo schermo viene raccontata la storia di un uomo che nel corso di un'ipnosi viene posseduto dallo spirito di un assassino. "La grande commedia proviene dalla tragedia - afferma l'attore, co-protagonista del film insieme a Maribel Verdú Antonio de la Torre - E' come una valvola di sfogo. Un balsamo per curare le ferite della tragedia. Trattare temi duri come fa Abracadabra con un elemento di humour è la cosa migliore per lo spettatore. Rende tutto più tollerabile. Lo humour è un'arma di costruzione di massa".Carmen e Carlo, una coppia di Madrid, si recano al matrimonio del nipote. Dopo il taglio della torta Pepe, il cugino di Carmen, chiede dei volontari per il suo numero amatoriale di ipnosi. Carlo è ben felice di parteciparvi, ma da quel momento tutto va a rotoli. Quando viene invitato uno spirito, le cose non vanno come previsto...