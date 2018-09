Venezia, Mario Martone presenta Capri-Revolution “Solo confrontandoci possiamo sopravvivere”

NOTIZIE

06.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Noi credevamo e proseguita con Il giovane favoloso. Marianna Fontana (co-protagonista di Mario Martone conclude la trilogia sulla storia d'Italia iniziata cone proseguita con Capri-Revolution , ispirato alla vera storia di una comune a Capri negli anni Dieci del 20° Secolo, arriva quasi alla fine del concorso di Venezia 75 e vede(co-protagonista di Indivisibili con la sorella Angela) nei panni di un ragazza figlia di pastori che incontra questa comune e inizia un percorso di scoperta della sua individualità. Un percorso che la porterà all'indipendenza.

“La mia trilogia si è andata facendo”, spiega Martone. “Non ho immaginato i tre film all'origine, un film è nato dall'altro. Ho capito che Leopardi poteva essere una voce importante da ascoltare oggi mentre facevo Noi credevamo. Il giovane favoloso si conclude con 'La ginestra', in cui Leopardi si interroga su progresso e natura, che sono i temi di Capri-Revolution”. “C'è un filo che lega i tre film: hanno tutti protagonisti giovani e ribelli, e nascono dal desiderio di raccontare un'Italia che non è doma e sente la spinta a cambiare”.

“Mi sono imbattuto nella storia della comune di Karl Diefenbach vedendo una sua mostra”, continua. “Abbiamo scelto di non ricostruire la vita del personaggio, ma di creare una figura nuova, un performer. Per creare il senso di unità della comune abbiamo lavorato insieme con il cast prima delle riprese, facendo dei workshop”.