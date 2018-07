Uno di famiglia, Lucia Ocone minaccia Pietro Sermonti nella nuova gangster comedy (videointervista)

NOTIZIE

11.07.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile



Lucia Ocone. Sullo schermo vedremo l'attore nei panni di un insegnante di dizione la cui vita viene travolta nel momento in cui una potente famiglia malavitosa decide di "prendersi cura di lui". Ocone è uno dei capi della famiglia Serranò, la zia Angela, soprannominata "Angela della Morte": l'attrice ci offre un assaggio della sua performance da criminale nell'intervista realizzata all'evento Ciné - Giornate di Riccione. Un video che vi mostriamo a seguire:



Questa la trama del film:

Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l'attore a cui va corretta l'inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i SERRANÒ, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta "Della Morte" (Lucia Ocone) ed il capo "fammigghia" Peppino Serranò (Nino Frassica)... l'uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca... ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso... perchè non sempre è un vantaggio essere "UNO DI FAMIGLIA".



Uno di famiglia, diretto da Alessio Maria Federici, arriverà nei cinema dal 22 novembre, distribuito da Warner Bros.