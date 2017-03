Un tirchio quasi perfetto: Dany Boon presenta la commedia francese che vi farà stare meglio

La passione vince su tutto. È lei che mi guida. Il mio lavoro è assicurarmi di raggiungere il più possibile emozioni reali e non sbagliare la mira. Perché la commedia ti impone perfino più del massimo della tua concentrazione. Quando fai dramma puoi adattare i tempi e rielaborarlo un po', nella commedia non ti è concesso: hai solo una finestra di tempo, un solo modo di fare una scena. E se sbagli rischi di esagerare e far crollare tutto.Ne conosco tante. Soprattutto nel mondo dello spettacolo! (sorride). Scherzi a parte, può capitare anche in questo mestiere, dove molti attori che conosco hanno cominciato senza soldi e improvvisamente hanno ottenuto il successo. In questo caso possono succedere due cose: o diventi generoso o ti chiudi con il mondo.Io non sono più un teen-ager e quei film di cui parli sono rivolti in primis a un pubblico di giovanissimi. Ma è come mangiare un hamburger: quando lo mangi tutto sembra perfetto, mezz'ora dopo ti senti appesantito... e magari ti puzza pure il fiato! Per rispondere alla tua domanda, la differenza con i film di Hollywood è che noi cerchiamo l'anima delle persone sin dall'inizio della storia. Non dimentichiamo mai la realtà, perché cerchiamo di connetterci di più alle emozioni umane e ai comportamenti delle persone. Dunque in Francia facciamo film su persone vere: eroi della vita vera. Ecco perché questi film rimangono nella memoria anche quando lasci la sala. Riflettono la verità. Penso che questa sia la cosa più importante per il pubblico europeo oggi.Voglio fare ridere le persone. È il mio obiettivo numero uno. La sola cosa che amo fare. Dunque di solito comincio a pensare a un'idea semplice che mi diverte. Poi sviluppo l'idea provando a scrivere la sceneggiatura. Mi piace il fatto che bisogna lavorarci due o tre anni e costruire un progetto da zero. Mi interessa far ridere e allo stesso tempo far riflettere. E adoro il contatto umano: quello che si crea con la mia troupe - professionisti con cui passo tre mesi sul set - e con il pubblico che incontro quando il film è pronto, non solo in Francia, ma anche in Cina o Canada per esempio. Giro il mondo e sento le storie delle persone. Quando ho il loro sorriso mi sento completo, perché il mondo è un posto sempre più folle e sempre meno generoso. Sorridere oggi più che mai è una cosa fondamentale...