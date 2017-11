The Place: da Perfetti sconosciuti a protagonisti oscuri e corrotti dai loro demoni [Videointervista]

"C'è qualcosa di terribile in ognuno di noi. Chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato"... questa è una delle domande poste da, il nuovo film diarrivato nei nostri cinema da una settimana.Il regista di Perfetti sconosciuti abbandona i toni da commedia del suo grande successo per avvicinarsi di più all'oscurità. E al mistero. Ne parliamo con Genovese e con i suoi protagonisti Silvio Muccino Vinicio Marchioni : "E' un film intimo, non vuole raccontare la società. ma l'anima delle persone che compongono la società - afferma il regista - The Place vuole farci giudicare noi stessi. Guardare dentro di noi e capire la nostra parte nera. Cosa saremmo disposti a fare in determinate condizioni? Ipotizzare e capire se abbiamo dei demoni dentro di noi e fino a che punto vogliamo alzare la nostra asticella etica nel momento del bisogno".