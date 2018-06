Saskia Boddeke mette a nudo il marito Peter Greenaway, nel loro regalo d'addio alla figlia

, incantato, si dice Peter Greenaway di esser stato fatto oggetto di un tale progetto… ma è una delle poche cose che sembra gli venga concesso di dire, almeno riguardo il The Greenaway Alphabet di Saskia Boddeke - sua moglie - presentato al(e prossimamente anche nelle sale italiane per l'). È la stessa regista a definirlopiù che un documentario, un film "fatto essenzialmente per nostra figlia Pip, perché restasse qualcosa per lei, perché potesse vederlo quando sarà più grande e potrà comprendere pienamente l'arte prodotta da suo padre e i suoi significati".Che dopo aver annunciato di volersi togliere la vita all'età di 80 anni (ne ha da poco compiuti 76) sembra voler approfittare al meglio del tempo che gli resta… "Siamo impegnati suattualmente, per i quali speriamo di riuscire a trovare i finanziamenti necessari, ma è sempre più difficile" dice. E se al festival emiliano il cineasta ha accompagnato il breve documentariosul diffondersi del protestantesimo ai tempi della riforma di Lutero, appunto, e sembra poter accennare solo alsullo scultore rumeno Constantin Brancusi, l'interesse si concentra sulla possibilità di realizzare il chiacchierato(magari con un produttore italiano).Si parlava anche di un film con Filippo Timi , ma a domanda precisa il nostro svela un piano diverso da quello delcircolato in rete:Ma tornando al film che lo vede protagonista come genitore della adolescente Pip ed oggetto di una particolarissima messa in scena del rapporto padre-figlia, ecco la cara Saskia riprendersi la scena…- gli dice, -. Salvo poi parlare delle: "Peter è stato con la guardia alzata tutto il tempo, era molto sospettoso, per cui ho dovuto cercare diversi modi per rompere questa barriera. E l'ho fatto lasciando che Pip scegliesse come affrontare i temi che mi interessava trattare. E attraverso lei ho potuto creare la fiducia necessaria a mostrare il mio amore per lui e per il suo cervello, che mi ha affascinato 25 anni fa. In casa siamo abituati a discutere, le nostre colazioni sono delle lezioni di filosofia, per cui anche lei era molto preparata, e poi così ho potuto contare su quello che li lega: l'amore. Tra noi - soprattutto professionalmente - c'è più competizione, ma che gestiamo, e ci rende forti. Anche se poi, sono sempre io a vincere le discussioni, credo sia ovvio. Sono io il capo!Ho scelto l'alfabeto perché è qualcosa che unisce Peter e Pip da sempre, per averlo condiviso da quando era piccola, dalle storie di quando andava a letto alle poesie che inventavano… Ma arrivata alla G mi sono annoiata e, per quanto vi sembri di seguirlo tutto, abbiamo lasciato perdere. Ho dovuto discutere con il network olandese che mi aveva commissionato il progetto, ma ho tenuto duro.È stato molto importante per lui confrontarsi con il fatto che sta invecchiando, di essere ormai un uomo anziano anche se non si comporta né vive come tale.L'acqua è la sua più grande paura, ma è un elemento molto presente nella sua opera come nella mia e volevo che fosse presente. Anche come metafora, per trattare in maniera delicata il tema della fine della vita che si avvicina e per mostrare come lui - spaventato - non riuscisse ad avanzare nel mare, lasciando andare lei. Un modo per dire che l'arte di Peter continuerà in sua figlia, assumendo magari delle forme differenti.Saskia: Non so. Ma so che lui smetterà di vivere nel momento in cui non sarà più in grado di creare, di lavorare, di dipingere. Quella, allora, sarà la sua fine.Peter: Beh, allora lo farò sicuramente. Penso che nessuno, dopo gli 80 anni, possa dare un reale contributo all'arte!Saskia: Io non credo che lo farà davvero, per sua figlia oltre e per il desiderio di continuare a creare...