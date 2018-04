Rupert Everett su The Happy Prince: "Oscar Wilde mi ha quasi ucciso" (videointervista)

Ci ha messo dieci anni Rupert Everett per portare la vita dial cinema. E' arrivato sugli schermi, dramma che segna l'esordio dietro la macchina da presa di Everett, regista e protagonista nei panni del geniale artista irlandese.Il film racconta gli ultimi anni di Wilde, il periodo dell'autodistruzione, quello in cui fu processato e imprigionato in seguito alla relazione con Bosey. "- afferma Everett ai microfoni di Film.it - Per me la tragedia di Oscar Wilde è che è stato lui ad autodistruggersi. E' andato lui in causa con Lord Queensberry. Tutto quello che ha fatto è stato folle.. Per fortuna nella gran parte di noi, quel lato non si allarga. Wilde invece prosegue quel cammino autodistruttivo fino alla fine. Ed è una cosa molto toccante. Come se fosse un avvertimento. Per me è una delle storie più grandi storie mai raccontate".