Rogue One: il regista Gareth Edwards svela i segreti di Darth Vader nella videointervista

Si vede appena appenanel corso delle due ore e quindici minuti di. Un tempo che basta per lasciare il segno e regalarci una delle sequenze più emozionanti di tutto il cinema del 2016.ne parla con Gareth Edwards , regista del film che svela il lavoro realizzato con l'iconico personaggio sul set: "Non puoi dargli alcuna direzione! - scherza Edwards, lasciando comunque trapelare l'emozione - Gli dicevo: 'Lord Vader per favore faccia un passo avanti. Anzi faccia quello che vuole, noi la filmeremo!'. Da regista hai sempre paura che finirà per strangolarti o ucciderti se sbagli qualcosa. Quindi sì, è stata un'esperienza che mi ha messo paura!".