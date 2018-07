Red Sparrow, Matthias Schoenaerts contro Jennifer Lawrence nel salotto di casa vostra

Action thriller tratto dal romanzo omonimo scritto daed edito in Italia da DeA Planeta Libri, Red Sparrow è appena arrivato in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e negli store digitali.fa un upgrade al suo lato di eroina action dopo la trilogia di, spostandosi più in territorio di bad girl, un personaggio che è meglio cercare di non ostacolare.C'è però chi non ha paura di farlo: in Red Sparrow quel compito spetta a"Non devo certamente spiegarvelo io perché Jennifer Lawrence è un talento straordinario - ci racconta l'attore - E' così e basta. Arriva sul set e la vedi in tutta la sua femminilità, poi in alcune scene incarna anche una componente di mascolinità che rende la sua femminilità ancora più potente. Jennifer è brillante e ribelle. Mi piace per questo".In pochi anniè riuscito a entrare nella lista degli attoridel cinema internazionale. Originario di Anversa, quarant'anni compiuti lo scorso dicembre, si è fatto notare con, dove si innamorava di Marion Cotillard. Lo abbiamo poi visto nel thriller, e indi Luca Guadagnino. E lo ricordiamo anche in, al fianco di Eddie Redmayne e Alicia Vikander. Al cinema è sempre stato un bad boy, anche quando ha interpretato il buono: si è infatti specializzato in duri con un lato vulnerabile. In Red Sparrow lo vediamo però totalmente passato al lato oscuro, mentre ostacola Jennifer Lawrence all'interno di un mondo di spie in cui tutti fanno il doppio gioco e nessuno può fidarsi di nessuno.Interpreto un uomo totalmente devoto al suo lavoro, qualcuno che ha finito per credere che le sue azioni siano la cosa giusta da fare. Ogni persona cerca sempre di giustificare le proprie azioni, l'uomo che interpreto si è convinto di fare la cosa giusta per il suo governo e per la nipote interpretata da Jennifer Lawrence. Ecco, secondo lui la sta aiutando. E credo che questa visione delle cose lo renda ancora più disturbante".