Rami Malek su Bohemian Rhapsody: "Freddie Mercury era come un dio ma anche un uomo molto complicato" (video)

"L'unico modo per onorarlo era immergermi totalmente in questo progetto e investire tutte le mie forze per diventare Freddie Mercury - continua l'attore - Ho studiato canto e pianoforte per un anno e mezzo. Ho imparato i suoi movimenti con un coach, l'accento con un altro coach. Il film non aveva ancora un budget quando mi hanno chiamato quindi ho pagato tutto di tasca mia. Sono andato a Londra e ho cercato di mettercela tutta per entrare dentro questo personaggio".



Malek parla anche dell'ossessione provata sul set: "Ogni giorno è stato difficile. Pensavo sempre a Freddie.Sul set mi chiedevo cosa avrebbe pensato in quel momento, come avrebbe affrontato una determinata situazione? Questo processo rendeva il tutto ancora più intenso. Girare le scene del LIVE AID è stato il momento più difficile. Lo abbiamo voluto ricreare alla lettera. Non mi sarei fermato finché non avrei capito che saremmo stati perfettamente uguali. Ciak dopo ciak".



E infine svela anche la cosa più importante imparata durante la lavorazione: "Metti da parte la rockstar. Questo personaggio è un essere umano. Un uomo che va alla ricerca della sua identità. Non solo perché è uno straniero in un paese che non è il suo (Mercury è nato a Zanzibar e il suo vero nome era Farrokh Bulsara), ma perché sta anche cercando di scoprire la sua identità sessuale. In quel momento mi sono reso conto che avrei interpretato un uomo molto complicato e in qualche modo questo mi ha permesso di accedere al ruolo".



Bohemian Rhapsody arriverà sugli schermi dal 29 novembre distribuito da 20th Century Fox.



Arriverà nei cinema italiani dal 29 novembre, Bohemian Rhapsody , film che racconta l'ascesa dei Queen e del loro frontman. Un biopic prodotto anche dae annunciato per la prima volta nel 2010. Otto anni dopo è finalmente pronto per le sale. Il trentasettenne Rami Malek , già protagonista della serie cult Mr. Robot, interpreta Mercury. Lo abbiamo incontrato a Roma: "Certamente è stata una cosa molto difficile (interpretarlo) - afferma Malek - Non voglio dire che è stato un peso, ma quest'uomo ha raggiunto una dimensione mitologica. Significa ancora tanto per le persone, non solo come icona musicale. Freddie Mercury vive ancora nelle menti e nei cuori delle persone, in un certo senso è molto vicino a un dio".