Pitch Perfect 3, un film di donne consigliato agli uomini - Videointervista a Rebel Wilson

E' arrivato nei cinema, nuovo capitolo della saga canterina interpretata da un cast composto quasi interamente da donne.: in Italia non ha la stessa popolarità che ha raggiunto all'estero, ma la verità è che il marchio Pitch Perfect si rivolge tanto a un pubblico di donne quanto a un pubblico di uomini. "Sì, abbiamo molti fan tra gli uomini - ci racconta l'attrice Rebel Wilson quando la incontriamo a Berlino - Questa storia parla di un gruppo di ragazze, ma sono tanti gli spettatori maschi che ci seguono. Una delle ragioni per cui questo terzo film mette in scena un tour per l'esercito americano è che tanti soldati - i più duri tra i marines per esempio - amano la nostra saga. Spero che sia dovuto al nostro senso dell'umorismo (...) Nel gruppo delle BELLAS ci sono dieci donne, ognuna di loro ha una personalità diversa, quindi ci si può identificare con un determinato personaggio".Ora laureate e inserite nel mondo reale dove cantare a cappella non basta, le Bellas tornano in Pitch Perfect 3, il nuovo capitolo dell’amata saga che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo la vittoria al campionato mondiale, le Bellas si ritrovano divise e scoprono che non ci sono grandi prospettive lavorative per fare musica con la propria voce. Ma hanno l’occasione di riunirsi per un tour oltre oceano e questo gruppo di meravigliose nerd si incontreranno nuovamente per fare nuova musica per un’ultima volta.