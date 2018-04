Papaleo e Morante raccontano il loro amore a ritmo di Rock in Bob & Marys (Videointervista)

A tempo di rock 'n' roll con Rocco Papaleo Laura Morante . E' arrivato nei cinema da pochi giorni,, commedia romantica che vede i due attori nei panni di una coppia che ritrova la passione di un tempo nel momento in cui affronta un gruppo di spietati gangster. Una passione che si riaccende nella scena madre del film: la sequenza di ballo tra marito e moglie. Chiediamo ai due attori quanto spazio hanno dedicato all'improvvisazione nel corso di quella scena.Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante) sono una coppia che conduce una vita priva di sussulti: istruttore di scuola guida lui e operatrice volontaria lei, vivono in un equilibrio di grigia abitudine. Fino a quando una notte, dei criminali spietati si introducono in casa loro e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, ma sicuramente illegale. “Accùppatura”, è questo il nome della pratica criminale che costringe la coppia a custodire in casa merce illecita, senza possibilità alcuna di denunciare e, soprattutto, col serio rischio di passare un guaio con la legge. Pian piano, sotto scacco dei malviventi e con gli sguardi indiscreti del vicinato da eludere, Roberto e Marisa, invece di soccombere, ritrovano l’energia ribelle e fantasiosa di quando erano ragazzi e la voglia di reagire al sopruso a tempo di Rock & Roll…Bob & Marys - Criminali a domicilio è distribuito nei cinema da Videa.