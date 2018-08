NOTIZIE

Orange Is the New Black, Taystee è pronta a spezzarvi il cuore nella sesta stagione

02.08.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Danielle Brooks quando deve impersonare Tasha "Taystee" Jefferson, una delle colonne portanti di Nella sesta stagione, adesso disponibile su Netflix con tredici nuovi episodi, la vediamo combattere la sua battaglia più importante. Un arco narrativo che provoca tanti sorrisi e qualche shock: "Danielle è un'attrice incredibile ed è bravissima sia quando deve rappresentare il dramma sia quando deve essere divertente - ha dichiarato Brian Chamberlayne, sceneggiatore dell'ultimo episodio, ai microfoni di Hollywood Reporter - Ma in queste storie cerchiamo la verità e a volte non abbiamo scelta quando si tratta di spezzare il cuore dei personaggi".





“Questa volta, prima di girare la sesta stagione, ero scioccata e molto nervosa – ci racconta l’attrice quando la incontriamo a Berlino – Questo personaggio viene costantemente deluso da persone che lei considera come una famiglia”. Se la quinta stagione della serie mostrava l’unità di queste donne nel bel mezzo di una rivolta carceraria, i nuovi episodi sottolineano invece l'individualismo, una qualità che tira fuori l’oscurità di molti personaggi, dando spazio a colpi di scena. “Ogni persona ha i suoi obiettivi e a volte questi sono più forti della ricerca della verità - continua l'attrice - Taystee è sempre combattiva: quando si è battuta per le altre ha spesso fallito, adesso la vedremo combattere per se stessa”.



Leggi anche: Natasha Lyonne su Orange Is the New Black "una serie potente come un concerto dei Nirvana" E’ interessante, all’inizio sembra che tutte queste donne abbiano gli stessi obiettivi, e poi una volta che la situazione precipita, vediamo la vera identità dei personaggi. Tutto sommato questa è la natura umana. La sesta stagione parla tanto dell’individualismo di queste donne mentre le vediamo all'interno della nuova prigione di massima sicurezza. Da una parte cercano di crearsi nuove 'famiglie', allo stesso tempo devono gestire le ripercussioni di quello che è accaduto nella rivolta della stagione precedente.



Con la sesta stagione, Orange Is the New Black entra ufficialmente nell’era del #MeToo.

Sì, ma si tratta di temi che abbiamo esplorato sin dall’inizio. Spesso lo show ha mostrato donne in difficoltà, vittime di abuso. La serie non ha mai avuto paura di esplorare quei temi così come quelli per cui movimenti come Black Lives Matter si battono.



Siete dunque pioniere del #MeToo nell'entertainment?

Prendiamo volentieri questo titolo.



Parli ancora con le donne che si trovano veramente in prigione?





Ti capita mai di giudicare il tuo personaggio? Mi capita di ricevere lettere di donne che hanno già scontato la loro pena. Escono e mi scrivono che in carcere hanno conosciuto persone come Taystee. Per un’attrice è una sensazione bellissima, mi fa capire che sto facendo un buon lavoro. Sin da quando sono entrata nello show ho scoperto che le donne che si trovano in carcere sono felici che raccontiamo le loro storie: si sentono rappresentate da questa serie che dà loro umanità. Orange ci ricorda che sono persone vere: onestà e verità sono le cose che più mi importano di questo show. Raccontiamo storie di finzione, ma all’interno di esse si trova tanta verità.

A volte, quando la vedo compiere un'azione pericolosa, mi ritrovo a pensare: “Taystee cosa fai? Non è una mossa intelligente". Vorrei fermarla, ma non è possibile. Queste donne sono state delle criminali, ma cerchiamo sempre la loro umanità. Orange trova tutto il tempo per raccontare le loro storie: guardiamo la serie e capiamo perché queste protagoniste fanno quello che fanno. Quando mi hanno offerto il ruolo ero incuriosita ma anche nervosa, avevo paura che lo show sarebbe stato pieno zeppo di cliché. Mi sono ricreduta all'istante.



I tredici nuovi episodi di Orange Is the New Black - Stagione 6 (e l'intera serie) sono attualmente disponibili su Netflix.