Ocean's 8, Sandra Bullock è la sorella di Clooney e ruba una collana da 150 milioni (Videointervista)

Arriverà nei cinema italiani dal 26 luglio Ocean's 8 , nuovo capitolo della saga nata nel 2001 con Ocean's Eleven dove al posto di George Clooney e Brad Pitt troviamo Sandra Bullock Cate Blanchett , leader di una banda di criminali composta da sole donne a caccia di una collana di diamanti dal valore di 150 milioni di dollari. Ma il nuovo film del franchise (che in due giorni ha incassato negli USA più di 45 milioni di dollari) non è semplicemente una di quelle commedie rosa rivolte a un pubblico esclusivamente femminile; no, Ocean's 8 è un veroche strizza l'occhio ai tre film realizzati in passato e spinge i confini della saga verso nuovi orizzonti.Un gruppo di donne decide di fare squadra per pianificare e portare a termine il colpo del secolo a New York. Sandra Bullock è la protagonista che dà il titolo al film, accompagnata dalle attrici Cate Blanchett e Anne Hathaway, oltre a Richard Armitage, Mindy Kaling, Awkwafina, Sarah Paulson, James Corden, con Rihanna e Helena Bonham Carter. Il film è diretto da Gary Ross, già regista di Seabiscuit - Un mito senza tempo e del primo Hunger Games.