Non solo Mary Poppins, quali sono i tre grandi film Disney in arrivo? (video)

Grande cinema targato Disney, qual è il cavallo di battaglia che lo studio scatenerà nelle sale nei prossimi mesi? Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution di The Walt Disney Company Itaia, parla soprattutto di tre film: uno in arrivo adesso, l'altro a gennaio e il terzo ad aprile.A causa dell'accrescersi del malcontento popolare causato dagli "effetti collaterali" delle imprese dei supereroi, questi vengono costretti a porre fine alle loro attività di vigilanti. Quindici anni dopo, Bob e Helen Parr, una coppia sposata di ex-supereroi noti come Mr. Incredible ed Elastigirl, vivono ormai una vita medio-borghese con i tre figli: Violetta, Dashiell e il piccolo Jack-Jack. Quando Bob, frustrato dalla monotonia del suo lavoro di impiegato in una compagnia assicurativa, accetta una missione da una misteriosa agente governativa, scopre che il supercriminale Sindrome ha in mente un piano terribile e che solo lui, insieme alla sua famiglia, potrà fermarlo. A patto di rimettersi il costume da supereroe...