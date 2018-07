Moschettieri del re, ecco come sarà il d'Artagnan di Pierfrancesco Favino (videointervista)

NOTIZIE

07.07.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio e riprese di Paola Schettino Nobile







Pierfrancesco Favino affronta la nuova sfida della sua carriera. E' attualmente sul set di un film che ha presentato all'eventò Cine - Giornate di Riccione. Il titolo è



"Il film è una bella favola d'avventura. Ha i contorni della fiaba, della leggenda" - afferma l'attore definendo il suo personaggio un 'bambinone'. "d'Artagnan è un soldato animato da cose che sono sia goffe che infantili nel lato più bello del termine". Al fianco di Favino ci saranno Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Chiudono il cast Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli e Giulia Bevilacqua.



Questa la trama del film:

D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea). Oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po’ attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, richiamati all’avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua). Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo (Lele Vannoli) muto, e da un’esuberante Ancella (Matilde Gioli), i quattro - in sella a destrieri più o meno fedeli - combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV. Muovendosi al confine tra eroico e prosaico, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione. Difficile dire se sarà l’ultima o la penultima.

Moschettieri del re, diretto da Giovanni Veronesi, arriverà nei cinema dal 27 dicembre distribuito da Vision Distribution.