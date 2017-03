Morgan: Frankenstein è donna nell'horror appena arrivato in Home Video

NOTIZIE

16.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Frankenstein incontra Skynet, il virus cybernetico che sterminava il mondo nel bellissimodi. Sono questi i punti di partenza di Morgan , primo lungometraggio diretto da(figlio di Sir Ridley), una storia in cui fantascienza e horror flirtano per il tutto il tempo. Un film arrivato sugli schermi italiani per una manciata di giorni, distribuito come evento speciale al cinema. Adesso 20th Century Fox Home Entertainment lancia il film in DVD e Blu-ray.All'interno di remoto laboratorio top-secret, un gruppo di scienziati sta lavorando a un esperimento che segnerà le prossime fasi dell'evoluzione umana. Quando il soggetto dei test - un "umano" progettato geneticamente ( Anya Taylor-Joy già vista in Split e The VVitch) - scatena un evento terrificante, occorrerà stabilire se la speranza di un potenziale infinito supera il pericolo incalcolabile che ne deriva.

Parliamo di Morgan con, sceneggiatore del film prodotto da Ridley Scott con la sua Scott Free: "Sono ossessionato da Blade Runner sin da quando ero un ragazzino - ci racconta Owen - L'idea del replicante e quel dilemma esistenziale del Roy di Rutger Hauer sono un qualcosa che porto ancora con me. Quindi mi sono concesso 'licenza di furto' da quel cult, ma l'ho fatto con il cuore in mano. Chi l'avrebbe mai detto che il copione sarebbe finito sulla scrivania di Ridley Scott in persona? Quella sì che è stata una coincidenza pazzesca!".

Morgan è una specie di Frankenstein del nuovo millennio, in che modo i personaggi si somigliano e si distinguono?

Morgan è iper-intelligente, capace di manipolare le persone ed è una creatura mutevole. Frankenstein è legnoso. Un bruto. Ma entrambi arrivano ad accettare quello che sono: prodotti dell'egocentrismo dei loro creatori che adesso devono affrontare il mondo da soli. Proprio come tutti noi. Ma in entrambe le storie vediamo anche una certa purezza di queste creature, tradita dalla loro natura di "macchina". Succedeva a Frankenstein quando incontrava la ragazzina e a Morgan succede la stessa cosa nella scena con il cervo. Una sensazione iniziale di affetto, amore, che presto poi diventa violenza. E orrore.



In che modo avete dunque aggiornato la storia di Frankenstein?







Mentre lo scrivevo pensavo ai monster movies e al capolavoro di James Whale . L'obiettivo era ricreare qualcosa che ricordasse quei film. Per la nostra figura femminile abbiamo pensato a un computer che si ribella al suo padrone. Questo personaggio è rimasto nella mia mente per un bel po'. Aspettava la storia giusta. Poi è arrivata: una riflessione sulle minacce dell'intelligenza artificiale.

Come mai una donna come protagonista?

Il punto è proprio questo, le persone attorno a lei commettono l'errore di proiettare l'immagine di una donna su di lei. Si tratta però di un mostro nascosto in bella vista, uno che si cela sotto proiezioni, pregiudizi e miopia degli umani nel film.



La tecnologia come fattore dominante che si impone sugli umani. Quanto l'intelligenza artificiale può essere minacciosa in questa nostra realtà?









Morgan è disponibile in DVD e Blu-Ray distribuito da 20th Century Fox Home Entertainment. Questi i contenuti speciali dei due dischi: Parecchio. Oggi ho la sensazione che tutti i giovani che negli anni Novanta hanno visto Terminator 2 al cinema abbiano trovato lavoro presso compagnie come la Cyberdine, dove preparano un sistema operativo come Skynet. Quello che in Terminator poi si ribella all'umanità bombardando il pianeta. La verità è che non c'è solo un lato positivo, è inevitabile pensare ai rischi. A me piacerebbe tantissimo avere quell'entusiasmo alla Gene Roddenberry e pensare a un ipotetico Star Trek, ma la verità è che vedo il bicchiere mezzo pieno... di oscurità!

- Commento audio del regista Luke Scott

- Organismo modificato: la scienza dietro Morgan

- Scene tagliate

- Loom (cortometraggio) con commento audio opzionale di Luke Scott

- Galleria di immagini

- Trailer