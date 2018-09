Mio figlio, Guillaume Canet è un padre disperato nel thriller sperimentale recitato senza sceneggiatura (video)

E' una prova molto interessante quella di Guillaume Canet nel thriller. Sugli schermi lo vediamo. L'attore francese offre. Un uomo all'oscuro dei fatti, confuso. E confuso lo era per davvero sul set, dato che per una volta il protagonista era l'unico senza una sceneggiatura a disposizione: "Guillaume non ha interpretato il ruolo, lo ha vissuto. Lui era il personaggio - afferma il regista- Non c'erano dialoghi scritti, i suoi dialoghi erano tutti improvvisati". "Quando Guillaume è arrivato ho proibito alla troupe di parlargli. Non volevo che avesse dei dettagli sulla trama da qualcuno. Quindi nessuno gli parlava, a pranzo mangiava completamente da solo e la sera era isolato nei suoi alloggi. Non volevo che avesse contatti con anima viva! Dovevo portarlo alla paranoia. Nessuno gli parlava e lui andava sulle difensive... e in questo modo diventava il personaggio".Julien è sempre in viaggio per lavoro e la continua assenza da casa ha mandato in frantumi il suo matrimonio. Mentre si trova in Francia riceve un'inquietante chiamata dalla sua ex moglie: Mathys, il loro bambino di sette anni, è scomparso. Si mette allora sulle sue tracce, pronto a percorrere anche il più oscuro dei sentieri pur di salvare suo figlio.