Mazinga Z - Infinity, il maestro Go Nagai presenta il ritorno dell'amatissimo robot  [Videointervista] 

Mazinga Z - Infinity segna il ritorno del giantesco robot nei cinema. Film.it ne parla con il maestro Go Nagai, papà dell'iconico personaggio dei fumetti. Vi presentiamo l'intervista al creatore di Mazinga nel video che segue:

"Non ho avuto mai la tendenza quando ero giovane di disegnare Mazinga solo per i bambini. L'ho sempre pensato anche per i bambini che sarebbero diventati adulti in futuro - afferma Go Nagai - Si tratta di personaggi che hanno una continuità non legata a un periodo della vita di una persona. Continuano invece a essere di ispirazione. Quello che mi sono preposto è che i bambini guardando questo eroe potessero immedesimarsi e compiere buone azioni"."Sicuramente è un design moderno, pensato soprattutto a quelle che sono le realtà di adesso: i robot e il progresso della tecnologia. Forse è un po' diverso: lo trovo attuale ma non ha stravolto il personaggio".