Maria by Callas, ultimo giorno per farsi travolgere dalla voce del soprano al cinema

Maria Callas arriva sul palcoscenico. E ci fa dono della sua voce. D'un tratto ci troviamo nel passato, un balzo di sessant'anni indietro nel tempo, quando la Callas era acclamata da tutte le platee del mondo. Sembra quasi di sedere veramente davanti a lei mentre siamo avvolti dal buio della sala cinematografica: "Non è una cosa incredibile? - ci chiede Maria by Callas - Portarla al cinema era l'obiettivo più importante: il grande schermo è l'unico mezzo che ti avvicina il più possibile a rivivere quell'esperienza e ritrovare Maria Callas a teatro. Si sente un po' quella stessa elettricità".







Maria by Callas è arrivato nei nostri cinema per soli tre giorni, da 16 al 18 aprile: sullo schermo è lo stesso soprano a raccontarci la sua storia. Per due ore siamo di nuovo in sua compagnia mentre davanti ai nostri occhi scorrono immagini inedite, fotografie, filmini in super 8, registrazioni private, lettere, rari filmati d’archivio e dietro le quinte degli spettacoli mostrati per la prima volta a colori. Ma non chiamatelo documentario. "Per me è un film a tutti gli effetti - precisa Volf - Il mio approccio è stato quello di girare un film non di fare una semplice produzione d'archivio".



Contrariamente a quanto si possa pensare, Volf era tutt'altro che un fan dell'opera. Fino al giorno in cui si è innamorato della Callas. All'istante. "E' stato destino - ci racconta - E' veramente come quando ci si innamora. Sentivo che questa era una storia incredibile da raccontare. E che doveva essere raccontata dalla sua voce. Nessuna voce narrante, nessun commento. Nessune intrusioni. Ci sono tanti documentari su Maria Callas, ma una cosa come questa non era mai stata fatta prima. All'inizio ho parlato con i suoi amici che hanno condiviso con me molti ricordi. La seconda fase è stata invece 'inseguirla' scovando gli archivi in giro per il mondo. Mettere insieme i pezzi per questo film è stato come vivere una grande avventura".



Volf non ha dubbi: "Abbiamo a che fare con due persone: c'è Maria la donna, e c'è Callas l'artista". Come approcciarsi dunque a un progetto e descrivere queste due nature mantenendo il rispetto, la verità e schivando i gossip? "Ho cercato il più possibile di mettermi nei suoi panni e raggiungere quell'obiettività attraverso la sua verità. Alla fine scopriamo che ci sono molte storie false che si raccontano sul suo conto. L'incidente di Roma prima di tutto. Il film mostra la verità di quell'evento. Una verità tenuta nascosta per molti anni".



Norma alla fine del primo atto, evitando di ripresentarsi in scena dopo la pausa. Fu accusata dalle autorità e massacrata dalla stampa, marchiata come "diva capricciosa". "Non è andata così - racconta Volf - L'incidente di Roma è stato devastante per lei. Sono riuscito a raccogliere tutti i suoi appunti relativi a quel giorno. La Callas ha raccontato tutto quello che è successo quella notte, minuto per minuto. Erano tantissime pagine. Nel film sentiamo la voce di







A sessant'anni esatti da quell'evento Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ha chiesto ufficialmente scusa. Lo ha fatto in occasione della première del film: "Grazie a questo film abbiamo ristabilito la verità dietro a quell'evento drammatico. L'Opera di Roma ha ufficialmente chiesto scusa per quell'incidente, per averla spinta sul palco e non averla difesa con la stampa dopo tutto quello che è successo. Sono onorato ed è importantissimo che ci siamo riusciti con il cinema".

