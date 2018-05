Manuel, la performance di Andrea Lattanzi vi conquisterà (Videointervista)

NOTIZIE

04.05.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile





Guarda l'intervista ad Andrea Lattanzi e al regista Dario Albertini



La performance di Manuel è una di quelle da tenere d'occhio. Si tratta infatti di una delle prove più intense che vedremo nel cinema italiano di quest'anno. Il film, precedentemente presentato al Festival di Venezia, è arrivato adesso nelle sale. Lattanzi è protagonista di questo racconto di formazione sviluppato in un contesto tanto disperato quanto reale. Onesto. Il suo ruolo è quello di un ragazzo di diciotto anni che esce da un istituto per minori privi di sostegno familiare, una struttura molto simile a quella nella quale il giovane attore si è infiltrato in incognito per prepararsi al ruolo.



Cercacinema: vai alla scheda di Manuel per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo La performance di Andrea Lattanzi inè una di quelle da tenere d'occhio. Si tratta infatti di una delle prove più intense che vedremo nel cinema italiano di quest'anno. Il film, precedentemente presentato al Festival di Venezia, è arrivato adesso nelle sale. Lattanzi è protagonista di questo racconto di formazione sviluppato in un contesto tanto disperato quanto reale. Onesto. Il suo ruolo è quello di un ragazzo di diciotto anni che esce da un istituto per minori privi di sostegno familiare, una struttura molto simile a quella nella quale il giovane attore si è infiltrato in incognito per prepararsi al ruolo.



Questa la sinossi ufficiale del film:

Manuel, diciott'anni, esce da un istituto per minori privi di sostegno famigliare e, per la prima volta, assapora il gusto dolceamaro della libertà. Sua madre Veronica, chiusa in carcere, vorrebbe tanto tornare indietro e ricominciare. Questi i personaggi strappati dalla realtà e trasportati dentro un film che è prima di tutto un pedinamento sull'uomo, sulle sue speranze e le sue piccole viltà. Ma è anche la storia di un'attesa, un giro a vuoto dell'anima in un contesto periferico che diventa esso stesso personaggio.



Manuel è distribuito nei cinema da Tucker Film.