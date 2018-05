L'arte della fuga, la commedia francese che strizza l'occhio al cinema di Woody Allen (video)

Le grandi famiglie disfunzionali tornano davanti alla macchina da presa tra commedia e dramma. Sono tre i fratelli che seguiamo ne L'arte della fuga , tre uomini legati tra di loro alle prese con catastrofi sentimentali. Il film in arrivo dal 31 maggio nei cinema è tratto dal romanzo di. Il libro era ambietato negli USA, il film si sposta in Francia.

La storia di tre fratelli in crisi, maestri nell'arte di sfuggire alle proprie responsabilità. Antoine (Laurent Lafitte) vive con Adar, forse comprerà con lui una casa, ma sogna Alexis. Louis (Nicolas Bedos) è innamorato di Mathilde, che incontra a Bruxelles dove lavora, ma sta per sposarsi con Julie. Gérard (Benjamin Biolay), disoccupato e testardo, sogna il ritorno della moglie Helen che lo ha lasciato, ma forse cadrà tra le braccia della materna e stravagante Ariel (Agnès Jaoui). Tre uomini confusi, tre fratelli molto legati tra loro, insofferenti ma subalterni agli ossessivi genitori (Marie-Christine Barrault e Guy Marchand), un modello di coppia che nonostante tutto resiste.



L'arte della fuga, in arrivo dal 31 maggio, è distribuito da Kitchen Film.