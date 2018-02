La vedova Winchester, Helen Mirren è ossessionata dai fantasmi (Videointervista)

NOTIZIE

Helen Mirren totalmente in nero. Perfino il suo volto è coperto da un velo oscuro. Così la vediamo in La vedova Winchester, ghost story arrivata nelle nostre sale. "Quella mise mi faceva sentire potente - afferma l'attrice - Non solo il vestito, ma quel velo. Era potente. D'un tratto guardi il mondo attraverso l'oscurità. Senti che le persone ti guardano e pensano che sia un'immagine spaventosa".



Questa la sinossi ufficiale di La vedova Winchester:

Ispirato a una storia vera, Winchester è ambientato in una zona isolata, cinquanta miglia fuori da San Francisco: il luogo in cui troviamo la casa più stregata del mondo. Costruita dall'ereditiera Sarah Winchester (Helen Mirren), la casa non conosce fine: è composta da sette piani e da centinaia di stanze. Dall'esterno sembra un monumento mostruoso realizzato in onore di una donna folle e disturbata. Ma Sarah non la ha costruita per sé, bensì per sua nipote (Sarah Snook) o per il brillante dottore Eric Price (Clarke) che ha invitato in casa. Nel film scopriremo che la donna sta costruendo una prigione, una struttura in grado di ospitare centinaia di fantasmi in cerca di vendetta. I più terrificanti hanno fatto un patto con i Winchester...



La vedova Winchester è distribuito nei cinema da Eagle Pictures.