Kubo e la spada magica, i segreti del capolavoro d'animazione svelati nel Blu-ray

07.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Il termine "miracolo d'animazione" è quello più appropriato quando si parla di Kubo e la spada magica, quarto lungometraggio della Laika Entertainment arrivato sugli schermi lo scorso novembre e dall'8 marzo disponibile in Blu-ray e DVD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. "Con Kubo speravamo di fare un film d'animazione epico... come un mix tra David Lean e Kurosawa" - ci racconta





Come i lavori precedenti della Laika, anche Kubo non esita a presentare toni oscuri. Eppure ci troviamo davanti al vostro film più "luminoso". Parliamo un momento della difficoltà di trovare questo approccio visivo...

Lo scopo era realizzare un'opera che avesse qualcosa di importante da dire. Qualcosa di vero. E per farlo occorreva bilanciare quei toni: da una parte presentiamo momenti spaventosi e poi anche scene d'azione e avventura, ma riusciamo anche a tirare fuori una sorta di celebrazione dell'umanità di questi personaggi. Ecco, ottenere questo equilibrio è un processo difficilissimo, ma se calibri bene queste componenti allora avrai una storia ricca.



A proposito di "è un processo difficilissimo", mi chiedo dunque cosa ti abbia tolto il sonno durante gli anni passati a lavorare a Kubo...







Quando abbiamo iniziato a lavorare non avevamo idea di come usare le tecnologie necessarie per questo film e direi che a non farmi dormire sono stati proprio i mostri! Perché non li avevamo mai creati su così grandi scala. Ce n'è uno che non abbiamo mai visto prima nei film Laika: una creatura scheletrica altissima e pesantissima. Ecco quello mi ha tolto il sonno... non perché è spaventoso, ma perché è stata veramente dura crearlo facendo ricorso a diverse tecnologie.

Tornando alla domanda iniziale, parliamo dei toni paurosi della storia che vengono presentati a un pubblico giovanissimo: va bene spaventare i più piccoli durante la visione del film?

Certamente non voglio traumatizzare i bambini! Ripenso però ai film che io ho amato da bambino e che mi sono rimasti nel cuore fino a oggi. Film che trattano il pubblico di ragazzini con grandissimo rispetto, senza guardarli dall'alto verso il basso come fa gran parte del cinema di oggi. Kubo si lega alla tradizione dei classici Disney e i grandi titoli Amblin degli anni Ottanta. Film che capivano i bambini, quasi dicessero loro: "va bene essere spaventati. Siete al sicuro all'interno dei sacri confini della sala cinematografica. E nel salotto di casa". Quegli stessi film ci regalavano tante emozioni. Non li ho mai dimenticati mentre lavoravo a Kubo.



Abbiamo parlato della cosa che ti ha tolto il sonno durante la lavorazione. Parliamo invece di quello che ti rende più fiero di questo film...







I personaggi. Ne vado fiero. Amo lo spettacolo che questo film offre, ma questi personaggi... sono veri. E sono totalmente credibili.

Quali sono i segreti dell'edizione Blu-ray di Kubo e la spada magica?

Abbiamo cercato di caricare nei contenuti extra tanto materiale: le cose che non abbiamo mai girato per esempio, discutiamo anche di quelle. E ovviamente il disco vi offre un viaggio all'interno della lavorazione: non abbiamo alcun problema a mostrare ai nostri fan tutti i processi di lavorazione. Tutti i segreti del film.



Kubo e la spada magica è disponibile in Blu-ray e DVD. I contenuti speciali del Blu-Ray includono:



- Il Viaggio di Kubo: Il team creativo di Laika e il cast parlano dell’ispirazione per la storia

- Corners of the Earth: I filmmaker e la troupe discutono delle sfide legate alla varietà dei paesaggi e alle location in Kubo e la Spada Magica

- Il Mito di Kubo: Il cast e i filmmaker raccontano la storia al centro di Kubo e la Spada Magica