Kong: Skull Island, videointervista alla protagonista Brie Larson

Brie Larson raccoglie l'eredità di Fay Wray, Jessica Lange e Naomi Watts: in Kong: Skull Island la vediamo nei panni della persona che riesce ad avere accesso all'umanità del gigantesco scimmione. "Non si tratta di un legame tra Kong e le donne, il mio personaggio è l'unica che non sta cercando di dominarlo - afferma la Larson quando la incontriamo alla première mondiale del film a Londra - Lei è l'unica che prova a stargli al fianco e a capirlo. E le donne hanno una grande capacità di entrare in contatto con le persone e calmarle. Usano i loro cuori e la loro umanità per unire le persone invece che dominarle".

"Mi sentivo veramente onorata di trovarmi in quella posizione. Questi film sono così iconici. Hanno fatto la storia del cinema - continua la Larson - Dunque è favoloso sentirmi parte di quella tradizione portata avanti da attrici fantastiche. Abbiamo girato in diverse località: Hawaii, Australia e Vietnam. Non abbiamo girato in ordine ma abbiamo invece fatto quelle scene a pezzi in diversi momenti. Quindi non so bene quanto ci abbiamo messo per quelle scene".