King Kong come Apocalypse Now: videointervista al regista di Skull Island

Kong: Skull Island che rivela a Film.it: "Volevo un Kong più giovane nel corpo ma più vecchio nello spirito. Volevo ricreare una figura divina (...) un personaggio che però fosse anche triste. Che avesse una certa malinconia. C'è una componente tragica in questo suo compito di protettore dell'isola".



Kong si alza come un dio davanti al sole pronto ad affrontare dozzine di elicotteri nella scena più spettacolare del film... un'immagine che rimane con noi anche dopo aver lasciato la sala: "Ho proposto alla Warner l'idea di Kong fatto come Apocalypse Now, Platoon e i film di mostri... - continua Vogt-Roberts - Un tramonto, una creatura enorme e gli elicotteri che si muovono a rallentatore. Era il primo concept che abbiamo creato, e quell'immagine mi è entrata nel cervello per direttissima".

Vogt-Roberts afferma: "Credo che una cosa importante sia stata avvicinarsi al film con una domanda: 'a cosa dobbiamo rendere omaggio?'. Come reinventi quegli stessi elementi nel 2017? Una parte importante era proprio quella di Brie Larson, evitando di riproporre la damigella in pericolo o la storia de La bella e la bestia. Era stato già fatto tantissime volte. Ma non è di questo che parla il nostro film. Non è questo il nostro Kong. Non si tratta di un'infatuazione con questa donna in particolare. Ma di una connessione tra esseri viventi. Brie non viene scelta in maniera precisa come nei film precedenti. Non c'è quella storia d'amore. Qui si parla di un puro contatto umano e lei capita lì per caso".



