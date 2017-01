Independence Day - Rigenerazione arriva in DVD e Blu-Ray: l'intervista a Roland Emmerich

NOTIZIE

Meno epica, più effetti speciali e humour. Roland Emmerich torna dopo vent'anni al film che ha consacrato la sua carriera e ne realizza un sequel. Uscito nella seconda metà del 2016, Independence Day - Rigenerazione si è schiantato contro le critiche internazionali e non ha riscosso gli incassi sperati. Adesso ci prova in DVD e Blu-Ray.: del resto era inevitabile che un sequel arrivato così tanti anni dopo l'originale potesse avere difficoltà ad ottenere un successo immediato. Film.it ne parla con Emmerich in occasione dell'uscita in Home Video.

Partiamo dalla sfida più grande di questo sequel. C'è stato un ostacolo insormontabile a parte il peso dell'eredità del primo film?

Sì, la mancanza di tempo di lavoro. Anche quando abbiamo girato il primo film non avevamo tanto tempo, ma avevamo solo 450 inquadrature da fare. Questa volta le inquadrature sono quasi 2000! Ci siamo riusciti soltanto affidandoci a una troupe dieci volte più grande rispetto a quella del film originale.

Il primo film è stato un successo enorme anche in Home video, mi chiedo se questa cosa ti obbliga a pensare anche all'uscita in DVD di un tuo film perfino mentre lo stai ancora girando...

All'epoca del primo film c'era ancora il VHS! Questa volta abbiamo divese scene tagliate, ben otto. Per il resto penso al DVD perché offre la possibilità di godersi le meraviglie visive. Credo che Independence Day: Rigenerazione sia tra tutti i miei film quello con gli effetti speciali più spettacolari. Sono fiero di questo.



Qual è stato il momento in cui hai deciso di fare un sequel e continuare questa storia?





Quando mi sono reso conto di quanto la tecnologia è cambiata in questi anni. Mi interessava moltissimo lavorare con i nuovi effetti speciali perché avrei potuto mostrare cose che non avrei mai potuto creare nel 1996. Quindi c'erano tante ragioni per tornare al mondo di Independence Day e renderlo più grande e con più effetti speciali.

Narrativamente, invece, qual è stato il punto di partenza?





La sequenza dell'arrivo degli alieni è una delle più potenti del film. Come è nata? Lo scopo era creare una scena che sarebbe rimasta nella memoria. Ecco dunque un'astronave che arriva sul pianeta e ci si attacca come un ragno gigante. E' stata la prima immagine a cui ho pensato. Un oggetto enorme con una gravità autonoma e in grado di rivoltare Asia ed Europa nel momento in cui atterra sull'oceano. Ci siamo chiesti: "cosa è potuto accadere in questi vent'anni?". Ho pensato a mio padre che ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale e quando è tornato sapeva bene cosa significasse appartenere alla generazione del dopoguerra. Ho capito che avremmo potuto fare la stessa cosa nel nostro film, dove ci riferiamo alla "guerra del '96" e mostriamo le celebrazioni che avvengono sul pianeta ogni anno in occasione dell'anniversario. Il mondo è cambiato e c'è una nuova generazione che è stata addestrata per future guerre contro gli alieni.



Quanto sei stato guidato dal fattore nostalgia?





Credo che la nostalgia sia molto importante in film come questo. Dopo vent'anni hai un pubblico che è cresciuto con questo film e ci sono anche quelli che lo hanno visto solo in TV. E poi c'è un pubblico che non lo ha mai visto. Se non crei quei momenti in cui i fan identificano dei riferimenti al primo film, allora non hai fatto bene il tuo lavoro!