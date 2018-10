Il ritorno di Johnny English, videointervista a Rowan Atkinson

Johnny English colpisce ancora è il terzo capitolo della saga action-demenziale che strizza l'occhio ai film di James Bond. Un franchise nato nel 2003 e proseguito con il sequeluscito nei cinema nel 2011. Ancora una volta al centro dello schermo c'è il solo e unico Rowan Atkinson : lo ritroviamo nel ruolo dell'agente segreto goffo e maldestro che si muove però in un mondo popolato da cattivi molto pericolosi.In quarant'anni di carriera Atkinson ci ha regalato personaggi tanto britannici quanto universali: il suo Mr. Bean ha fatto ridere tutto il mondo, Johnny English ne ha raccolto l'eredità, e prima ancora c'è stato Blackadder i cui episodi vengono ancora oggi replicati in TV. Quanto però lo stesso Atkinson ama ridere, quando è stata l'ultima volta che è scoppiato in una risata? Glielo abbiamo chiesto nella videointervista che vi mostriamo in alto.