Il regista di A Quiet Passion ama Cynthia Nixon ma odia Sex and the City (Videointervista)

E' arrivato nei cinema, biopic sulla poetessadiretto da Terence Davies . Il regista inglese è uno dei maestri contemporanei dei film in costume: questa volta ha scelto Cynthia Nixon come sua musa.L'attrice è celebre per il ruolo diin, ma Davies non esita a rivelarci il suo disprezzo per la serie di fine millennio. Eccolo parlare del film e scagliarsi contro Sex and the City nella videointervista che vi presentiamo a seguire:"La ragione per cui non mi piace Sex and the City è quello che dice: 'Compra, mangia e fai sesso' - afferma Davies - Ed è una cosa terribile. Se è un modello di vita, allora non vorrei seguirlo. E' una logica molto amara. Parlatemi dell'umanità, dell'amore, della compassione invece! Temi che la serie non tocca mai. Ogni tanto diventava sentimentale, ma la vera emozione è un qualcosa molto più profondo di quanto mostra la serie. Quindi sono in totale disaccordo con Sex and the City".La storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto reclusione. La poetica silenziosamente ribelle di Terence Davies trova, in questo poliedrico e controverso personaggio, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo passato di fine conoscitore dell’animo femminile, dando vita ad alcune sequenze che rasentano il sublime. Il risultato è un preciso ritratto dell’artista americana, privata del mito e definita unicamente come essere umano.