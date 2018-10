Il DVD della settimana, seconda occasione per Solo - A  Star Wars Story

NOTIZIE

Il DVD della settimana è Solo - A Star Wars Story arrivato in Home Video con The Walt Disney Company. Si tratta del secondo round per il travagliato film della saga di, lo spin-off che segue le avventure del giovane Han Solo e che è sopravvissuto al licenziamento dei registi Chris Miller e Phil Lord grazie all'arrivo diregista last minute ingaggiato a riprese già inoltrate. Il film è costato circa 275 milioni di dollari, ma ne ha incassati "soltanto" 392 in tutto il mondo. Ora è disponibile nel salotto di casa vostra.

Quando pensiamo a Solo, la prima cosa che viene in mente è l'ottima sequenza dell'assalto al treno merci, durante la quale il protagonista interpretato da Alden Ehrenreich prova a rubare preziosissimo carburante spaziale. "Quella scena è stata una delle prime scritte dagli sceneggiatori - ci rivela Patrick Tubach, supervisor degli effetti speciali curati dalla Industrial Light and Magic - Abbiamo subito cercato una location di riferimento. Quando l'abbiamo trovata abbiamo filmato i paesaggi e le montagne usando degli elicotteri. Tutte quelle informazioni geografiche sono state registrate e animate. In pratica gli attori erano circondati dai fondali blu, sui quali venivano proiettate quelle immagini".



Una tecnologia un po' "vecchio stile" considerato che Star Wars può permettersi di non avere limiti visivi e tonnellate di effetti speciali digitali: "Sicuramente è una scelta legata a una componente di nostalgia. Ma le vecchie tecniche rimangono comunque efficaci. Le abbiamo migliorate, e l'altissima risoluzione dei proiettori ci permette di fare tutto in grande. Ecco dunque che dalla cabina di pilotaggio del Millennium Falcon si vede lo spazio: gli attori lo vedono chiaramente, non devono immaginarselo. La loro reazione è decisamente più convincente e immediata".

Negli ultimi secondi del film c'è il cameo a sorpresa di uno dei personaggi più iconici della saga, il Darth Maul di Ray Park, l'elemento migliore del pessimo La minaccia fantasma: "Lo vediamo attraverso un ologramma - rivela Tubach - Di solito gli ologrammi di Guerre Stellari sono blu e bianchi, ma per Maul volevamo mantenere il rosso della sua pelle".



C'è una sequenza che ha rappresentato una sfida tecnologica? Un incubo per gli specialisti digitali? Risponde Tubach: "Certamente è stato il mostro con i tentacoli che cerca di schiacciare il Millennium Falcon Abbiamo ricreato in dettaglio la sua carne, la pelle e le ossa... e poi gliele abbiamo schiacciate nella sequenza in cui viene risucchiato nel buco nero".



Solo: A Star Wars Story è disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.