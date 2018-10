Il DVD della settimana, Deadpool 2 arriva anche in versione "superdotata"

NOTIZIE

in DVD nella versione cinematografica e in Blu-ray e 4K Ultra HD nella suddetta versione "Superdotata" ovvero quella che include quindici minuti in più rispetto all'ora e cinquantanove minuti visti sul grande schermo. Un quarto d'ora di scene inedite, divertenti, spettacolari e irriverenti. "Questa versione estesa è piena di sequenze alternative che abbiamo amato ma che non abbiamo incluso nel montaggio finale cinematografico - ci racconta David Leitch, regista del film - C'è più azione, e ci sono alcune scene tagliate molto divertenti: una è ambientata nella residenza degli X-Men e l'altra nell'orfanotrofio".



Leitch è un stunt coordinator che nel giro di tre film è riuscito a diventare uno dei registi action più interessanti sulla piazza. Prima di Deadpool è stato lui a portare sullo schermo . Prima di Deadpool è stato lui a portare sullo schermo John Wick , ed è stato lui a trasformare Charlize Theron in una macchina da guerra in grado di far tremare qualsiasi spia nell'ottimo Atomica bionda . I suoi action hanno avuto così tanto successo che adesso è lui l'uomo che traghetterà la saga di Fast and Furious in nuove direzioni: attualmente, infatti, è al timone di regia di Hobbs & Shaw , il primo spinoff della saga in cui seguiremo Dwayne Johnson e Jason Statham.

Come funziona però il suo processo di selezione? Come mai dopo due film originali ha detto sì al sequel di Deadpool?





Se avessi mai pensato a un sequel nella mia carriera, allora avrei scelto senza dubbio Deadpool. Perché è un personaggio irriverente e il fatto che non ha tanti limiti ti permette di investire in creatività. Ho scelto questo seguito perché sentivo che potevo comunque offrire il mio tocco personale alla storia e allo stesso tempo rimanere vicino agli elementi che i fan amano del primo film. E mi piaceva individuare il lato semplice di questa operazione, la trama. C'è una storia d'amore al centro e c'è il tema della gentilezza: basta un momento di gentilezza per cambiare il mondo.







Sì in effetti questo film prende l'identità dell'originale e la amplifica come nella formula dei sequel: più grosso e più cattivo.

E' stato difficile andare oltre l'irriverenza e lo spettacolo del primo film. La nostra missione era trovare subito un nucleo emotivo e poi passare all'azione, aumentando il tono folle con nuovi personaggi altrettanto fuori di testa quanto Deadpool. Ma le emozioni avevano la priorità: vediamo Deadpool cercare di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Alla fine credo che capisca che vuole fare del bene, ma non lo fa mai nel modo in cui tutti pensano che vada fatto. Non lo fa mai in maniera convenzionale.

Nei primi minuti del film vediamo l'eroe tentare, anzi mettere in atto il suo suicidio. Ma lui è praticamente immortale.

Ecco, quella prima scena stabilisce pienamente le emozioni del film. Tutta la sua storia d'amore con Vanessa era la cosa più difficile da raccontare. Quando abbiamo deciso di farlo abbiamo capito che quel sentimento e la tragedia seguente sono il cuore di questa storia.

Lei è uno specialista dell'action. In che modo l'azione è diversa rispetto al film precedente?