Il DVD della settimana è Jurassic World - Il regno distrutto, l'Indoraptor torna a casa vostra!

NOTIZIE

12.10.2018 - Autore: GEDI Digital



Fai il quiz: conosci tutti i dinosauri di Jurassic World?



Weekend in salotto. Con i dinosauri. Steven Spielberg nel lontano 1993 – arriva in DVD e Blu-ray dopo aver incassato 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Per la prima volta nel franchise, i dinosauri frutto di esperimenti genetici rischiano l’estinzione nel momento in cui un vulcano minaccia la loro isola. Lasciarli morire o salvarli? Il finale del film è scioccante e rimanda a un nuovo capitolo che arriverà nei cinema nel 2021.







Guarda anche: Sapientino, un grande classico per bambini

Weekend in salotto. Con i dinosauri. Jurassic World: Il regno distrutto , secondo capitolo della nuova trilogia basata sui romanzi di Michael Crichton – una saga creata danel lontano 1993 – arriva in DVD e Blu-ray dopo aver incassato. Per la prima volta nel franchise, i dinosauri frutto di esperimenti genetici rischiano l’estinzione nel momento in cui un vulcano minaccia la loro isola. Lasciarli morire o salvarli? Il finale del film è scioccante e rimanda a un nuovo capitolo che arriverà nei cinema nel 2021.

Juan Antonio Bayona regista catalano che in pochissimi anni è diventato uno di un tipo di cinema tesissimo, pieno di meraviglie visive e con tanto cuore. Suo era Sette minuti dopo la mezzanotte che ha alzato il nostro livello di fantasia, dimostrando che è ancora possibile commuoversi nel regno dei mostri. E infine gli è arrivata una telefonata, e dall’altra parte della linea c’era Steven Spielberg, pronto a commissionargli il sequel di Jurassic World. “Ricordo ancora la prima volta che ho visto Jurassic Park - racconta Bayona - Mi rendevo conto di assistere a un momento magico della storia del cinema. Vedere quei brontosauri ricreati a quel livello di realismo era un'emozione fortissima, sapevo in quel momento che tutto quello che avrei potuto immaginare poteva diventare realtà sullo schermo. E sapevo che quel film avrebbe resistito al passare del tempo".



Leggi la recensione di Jurassic World: Il regno distrutto Dietro la macchina da presa de Il regno distrutto c'èregista catalano che in pochissimi anni è diventato uno di un tipo di cinema tesissimo, pieno di meraviglie visive e con tanto cuore. Suo era The Orphanage , horror in grado di sollevarsi dalla marea dei film di paura che invadono gli schermi. Poi è arrivato The Impossible , dramma pieno di immagini terrificanti che raccontava la tragedia dello tsunami del 2004 in Tailandia e la famiglia sopravvissuta ad essa. Poi è arrivato il bellissimoche ha alzato il nostro livello di fantasia, dimostrando che è ancora possibile commuoversi nel regno dei mostri. E infine gli è arrivata una telefonata, e dall’altra parte della linea c’era, pronto a commissionargli il sequel di Jurassic World. “Ricordo ancora la prima volta che ho visto Jurassic Park - racconta Bayona - Mi rendevo conto di assistere a un momento magico della storia del cinema. Vedere quei brontosauri ricreati a quel livello di realismo era un'emozione fortissima, sapevo in quel momento che tutto quello che avrei potuto immaginare poteva diventare realtà sullo schermo. E sapevo che quel film avrebbe resistito al passare del tempo".

Come mai entrare in una saga da pop-corn dopo tre film tanto intensi quanto originali?

E’ vero, di sicuro volevo divertirmi e Jurassic Park era la missione perfetta. C’è il divertimento ma c’è anche una componente emotiva molto forte: una missione di salvataggio dei dinosauri, una connessione con loro che mai era stata trattata così nei film della saga.

In che modo l’impronta di Spielberg rimane nella saga anche se lui non ne dirige un capito dal lontano 1997?

Si tratta sempre di rapporti umani e di empatia. Ma anche di grande immaginazione che sfida la realtà: capire quello che non riusciamo a comprendere, accettare quello che non riusciamo a capire. Tanti personaggi parlano di questo tema nel film.



E poi c’è il personaggio di Blue, il velociraptor con una personalità molto forte.





Sin dall’inizio ho detto a Colin Trevorrow e Steven Spielberg che il personaggio di Blue sarebbe stato il nucleo centrale della storia. Lui e il suo rapporto con il protagonista Chris Pratt. Non dobbiamo mai dimenticare che questo universo è stato creato da Michael Crichton, che lo ha basato su vere teorie scientifiche. Non si tratta di un mondo di fantasia. Il nostro compito è dunque rappresentare i dinosauri nel modo più realistico possibile. Non si tratta solo di precisione degli effetti speciali.

Tutti i film di Jurassic Park presentano un nuovo dinosauro. Questa volta entra in scena l’Indoraptor. Cosa vi ha ispirati nella creazione di questo dinosauro geneticamente modificato?

Abbiamo sperimentato partendo da diversi riferimenti visivi: Frankenstein, per esempio, ha avuto il suo peso, perché questo Indoraptor è una creatura rifiutata. Lo vediamo e quasi ci sentiamo dispiaciuti per lui. E’ come avere a che fare con King Kong, non è un mostro ma è odiaato dagli umani. Quando ho creato l’Indoraptor ho immaginato di tornare bambino: cercavo qualcosa di iconico e terrificante, a quel punto ho pensato subito ai denti, agli occhi e a una pelle nera. Una pelle nera che lo mimetizza nell'oscurità. E quando è al buio vediamo solo i suoi occhi. Speriamo di non aver terrorizzato gli spettatori troppo!



Jurassic World: Il regno distrutto è attualmente disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e negli Store digitali.