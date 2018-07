Gli Incredibili 2, Amanda Lear è ancora Edna Mode (videointervista)

Helen Parr viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre suo marito Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.

Lo vedremo sugli schermi dal 19 settembre, Gli Incredibili 2 , sequel d'animazione nuovamente diretto da Brad Bird che arriva quattordici anni dopo l'originale. Ritroviamo dunque la famiglia Parr che ha a disposizione dei superpoteri e che tornerà a rivolgersi alla mitica, consigliera d'immagine e fornitrice di armi ultra-tecnologiche, ancora una volta doppiata daEccola nella videointervista che vi presentiamo a seguire, affiancata dai colleghi doppiatori(è la voce di, il funzionario alla guida del programma ufficiale di ricollocamento dei supereroi che aiuta i Parr a mantenere segreta la propria identità),, conduttore di un importante talk show) e la campionessa di fioretto, una giovane supereroina grande fan di Elastigirl).