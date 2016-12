Forest Whitaker contro la Morte Nera: videointervista al rivoluzionario di Rogue One - A Star Wars Story

NOTIZIE

30.12.2016 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



Incontrare Whitaker è inevitabilmente emozionante. Una volta seduti davanti a lui, prima che il tempo dell'intervista cronometrata inizi, l'attore ci rivela di essere fan di Gomorra - La serie.

Guarda l'intervista nel video che segue:







Il colore dei soldi di Martin Scorsese, dove lo abbiamo visto in un piccolo ruolo contro Cruise e Newman. Come ci si sente davanti a questi traguardi? "Devo essere onesto - afferma l'attore - Non ci penso quasi mai. Ci ho pensato solo in occasione dell'anniversario di



Guarda anche: Il colore dei soldi compie 30 anni, riscopriamo l'epica sfida tra Newman e Cruise

Alcuni tra i suoi film più celebri hanno compiuto o compiranno presto un anniversario importante. Comedi Martin Scorsese, dove lo abbiamo visto in un piccolo ruolo contro Cruise e Newman. Come ci si sente davanti a questi traguardi? "Devo essere onesto - afferma l'attore - Non ci penso quasi mai. Ci ho pensato solo in occasione dell'anniversario di Fuori di testa . Sono passati veramente trent'anni da Il colore dei soldi?".

Star Wars segna il ritorno di Whitaker alla fantascienza. Lo provochiamo un po' nel corso dell'intervista, nominandogli Battaglia per la terra, disastroso sci-fi che ha interpretato insieme a John Travolta. Uno dei film più derisi della storia. Lui non perde assolutamente la calma e sorridendo ci rivela: "quel film è legato a un ricordo di quando ero un ragazzo al liceo: il primo dialogo cinematografico di cui ho memoria viene dall'horror L'isola del Dottor Moreau, dove c'era un personaggio che urlava 'non sono un uomo, sono un animale'. Il ruolo in Battaglia per la Terra era basato su un qualcosa che volevo interpretare sin da ragazzino!".



Rogue One: A Star Wars Story è attualmente nei cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia.