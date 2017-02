Falchi, videointervista al regista Toni D'Angelo: “La mia Napoli ispirata agli action di Hong Kong”

NOTIZIE

27.02.2017 - Autore: Servizio di Marco Triolo, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



“Questo è un film in cui non c'è Camorra. Un film che si focalizza sui sentimenti e le difficoltà umane dei protagonisti, che racconta una città utilizzandola come scenografia. Non è un film su Napoli ma a Napoli, non vuole giudicare la città. Napoli è un contenitore per raccontare una storia universale”.





Il regista Toni D'Angelo presenta così Falchi , il suo nuovo poliziesco ambientato nella città partenopea che, negli ultimi anni, è diventata sinonimo di Gomorra , il film ma soprattutto la serie tratta dal libro inchiesta di Roberto Saviano. Con cui Falchi condivide un attore, Fortunato Cerlino , qui nelle vesti di un poliziotto, e basta. Perché quello che intende fare D'Angelo, figlio d'arte del celebre cantante e attore napoletano Nino D'Angelo , è usare Napoli come sfondo per raccontare qualcosa di più universale e archetipico.

Ma, soprattutto, per fare del cinema di genere ispirandosi ai modelli che lo hanno appassionato, quei “melodrammi armati” provenienti da Hong Kong. Il cinema di Johnny To e John Woo rivive perciò in questo ennesimo tentativo di riportare in auge il cinema di genere nostrano.

In uscita il 2 marzo, Falchi è distribuito in sala da Koch Media.