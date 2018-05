Eva Grimaldi ieri e oggi, l'attrice ricorda come ha stregato Federico Fellini (videointervista)

"Io sono certa che posso fare qualsiasi ruolo" - parla cosìche ritroviamo al cinema al fianco diin Respiri , thriller psicologico diretto dain arrivo nelle sale dal 7 giugno. Eccola dunque in uno dei suoi sempre più rari impegni cinematografici. Trent'anni fa veniva scelta daper un ruolo in uno dei suoi ultimi film: Intervista . L'attrice ricorda ancora perfettamente il momento in cui ha stregato il Maestro e lo rivela a Film.it nella chiacchierata che vi presentiamo a seguire:Francesco, un ingegnere quarantenne, dopo una misteriosa disgrazia si ritira a vivere in un paese sul lago d'Iseo. Con la figlia ancora piccola occupa l'antica villa di famiglia, una magnifica costruzione liberty lambita dalle acque. Nella grande casa vi è anche un'altra misteriosa persona, di cui si percepisce soltanto l'eco del respiratore che la tiene in vita. Ma ulteriori presenze non meno inquietanti, e decisamente più pericolose, si muovono intorno alla villa. Cos'è accaduto all'uomo e alla sua famiglia? Quali segreti nasconde? Saprà Marta, amica d'infanzia da sempre innamorata di lui, risvegliare Francesco dal torpore in cui è caduto e liberarlo dal dolore? E, soprattutto, riusciranno quanti gravitano intorno alla casa a sfuggire al pericolo che incombe sulle loro vite? Le risposte sono tra le mura della villa, custode silenziosa della verità.