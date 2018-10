Dimenticate i soliti idioti, Francesco Mandelli gira un film molto più serio (Videointervista)

Questa la sinossi di Bene ma non benissimo:

Candida è un’adolescente paffutella e orfana di madre, che vive con il padre Salvo in un piccolo paese del sud. Ama ballare al ritmo delle canzoni di Shade, un famoso rapper di cui è innamorata. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, Candida dovrà affrontare la sfida di una nuova vita. Ma Torino si rivela più dura del previsto, specie quando viene chiamata alla prova più difficile: l’integrazione in una nuova scuola a metà dell’anno scolastico tanto da diventare lo zimbello dei suoi nuovi compagni. Candida stringe però amicizia con Jacopo un ragazzino introverso e bullizzato dalla classe a cui solo lei riesce a strappare il sorriso. Da semplici compagni di banco diventano ben presto amici inseparabili. Torino si trasforma agli occhi di Candida in una città a suo modo magica e da scoprire con il suo nuovo amico. Il padre di Jacopo, un facoltoso imprenditore, non vede di buon occhio la loro amicizia fin quando non sarà costretto a ricredersi.



Bene ma non benissimo non ha ancora una data di uscita italiana.

Lo conosciamo come uno dei due Soliti idioti o come volto in commedie italiane demenziali, adesso però Francesco Mandelli gira il suo primo film tutto da solo dietro la macchina da presa. E in maniera sorprendente sceglie una storia di formazione. Il suo film intitolatoracconta la storia una ragazzina che dal sud si trasferisce a Torino per affrontare la sfida più grande della sua vita, l'inserimento in una nuova società e lo spettro del bullismo. Incontriamo Mandelli alla Festa del Cinema di Roma, dove il film è stato presentato nella sezione Alice nella Città e dove ci confessa quanto l'essere diventato papà tre anni fa lo abbia influenzato in questa sua nuova scelta di carriera.