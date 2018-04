Deep State, Mark Strong è l'eroe della nuova serie action thriller in onda su FOX (Videointervista)

Deep State inizia la sua corsa su Fox. La serie in otto episodi che andranno in onda il lunedì alle 21.50 è la prima prima produzione europea dei canali Fox. Protagonista è un veterano delle storie di spionaggio: lo abbiamo visto in film come Kingsman . E adesso l'attore inglese Mark Strong torna a essere una garanzia nell'action thriller.

Questa la trama ufficiale di Deep State:

Max Easton è un ex agente dell’MI6 - l’intelligence inglese - richiamato sul campo per occuparsi di una spinosa situazione che vede coinvolto il figlio che aveva deciso di seguire le sue orme. Sullo sfondo il complotto internazionale tra servizi segreti per trarre profitto dal caos in Medio Oriente. Deep State nasce sulle tracce di film come Syriana e vuole fare luce sui retroscena economici e gli affari sporchi dietro alle guerre internazionali, nonché sugli apparati burocratici che condizionano l’operato dei governi. Con una forte connotazione politica, è la storia di un uomo braccato dai fantasmi del passato che vive un terribile conflitto morale: riuscire a conciliare un lavoro fatto di menzogne con l’identità di padre e marito amorevole alla ricerca di una seconda opportunità.



"Le persone credono che io sappia tanto sul mondo delle spie perché ho interpretato tanti agenti segret -- Ma è tutto top secret. Noi ricreiamo molte cose.".Intrighi, doppi giochi e collusioni fra affari e politica sullo sfondo del caos in Medio Oriente, ma la serie cerca comunque una chiave inedita per raccontare il mondo delle spie e del terrorismo: "E' un approccio veramente inedito - continua l'attore - Ecco una serie ambientata nell'Africa del nord e in Medio Oriente che non parla di terrorismo islamico. Ma di persone che fanno i conti con il mondo degli affari. Corporation che lavorano sotto banco con i governi per fare soldi. Raccontiamo l'effetto di questa cosa".