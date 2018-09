Dal Re pescatore a Don Chisciotte, i pazzi di Terry Gilliam vi conquisteranno (videointervista)

"Il genere umano si divide in due: Amleto e Don Chisciotte", continua a leggere la recensione su Tuttolibri



Questa la sinossi de L'uomo che uccise Don Chisciotte:

Toby, cinico regista pubblicitario, si ritrova intrappolato nelle bizzarre illusioni di un vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. Nel corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni del film realizzato quando era un giovane idealista, che ha inciso in modo indelebile sulle aspettative e sui sogni di un piccolo villaggio spagnolo. Riuscirà Toby a farsi perdonare e a ritrovare la sua umanità? Riuscirà Don Chisciotte a sopravvivere alla sua follia e a salvarsi dalla morte che incombe? Riuscirà l’amore a trionfare su tutto?

Il sogno di Terry Gilliam diventa realtà. Un sogno che per tanto tempo è stato un incubo. Per un quarto di secolo il regista ha inseguito il progetto, e lo aveva iniziato a girare con Johnny Depp nel 2000 ma tanti ostacoli e altrettanta sfortuna avevano chiuso quel set prima del tempo. Diciotto anni dopo il film è pronto e arriva nei cinema italiani.Lo abbiamo chiesto al regista e insieme a lui abbiamo esplorato i "matti" del suo cinema: personaggi come Chisciotte, Robin Williams nee Bruce Willis nel bellissimo