Da Bond Girl a icona del Made In Italy: videointervista a Caterina Murino

Cinque è un "fashion movie" che nasce per la promozione di Cuoio di Toscana, consorzio leader nella produzione di cuoio da suola, con quote di mercato pari al 98% della produzione italiana e ad oltre l'80% di quella europea. "Nel film abbiamo cercato di rendere la meraviglia del fare le cose a mano, di produrre manufatti pregiati con il gusto dell'artigianato e l'amore per la qualità." - ha dichiarato Michele Pecchioli, ideatore del film - In 5 episodi la nostra protagonista incontrerà personaggi straordinari, reali, che con le loro mani e il loro genio producono delle cose per le quali sono notissimi".

Caterina Murino è entrata per direttissima nella storia del cinema attraverso Casino Royale . è stata lei la prima Bond Girl dell'era Daniel Craig: "Alcune mie colleghe purtroppo vogliono pulirsi di questo nome di Bond Girl. Io sono ancora molto fiera e sono il volto del profumo 007 For Women - racconta l'attrice dalla Festa del Cinema di Roma - E' stata un'esperienza di cui vado fiera. (...) Ero caduta dal cavallo, non potevo più andare a cavallo e allora hanno preso uno stuntman per potermi insegnare nuvoamente a farlo".La Murino arriva all'Auditorium Parco della Musica per presentare, cortometraggio dedicato alle maestranze del "Made in Italy", tra artigianato, moda e design, nel quale ha lavorato insieme al musicista Francesco Tristano e allo chef Simone Rugiati.